Pacult landet mit Niederlande-Star Mega-Transfer!

Austria Klagenfurt verpflichtet Mittelfeld-Mann Denzel Owusu: Ex-Feyenoord-Talent will Neustart in Österreich wagen

Der frühere niederländische Junioren-Teamspieler überzeugte die Verantwortlichen der Violetten in den vergangenen Wochen als Testpilot und unterschrieb nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option. Der 21-jährige Defensiv-Allrounder könnte nach der Länderspiel-Pause am 23. November (17 Uhr, Sky live) in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 bei Sturm Graz erstmals im Kader stehen.

"Sportlich bringt er alles mit"

„Im Training ist direkt auffällig gewesen, dass Denzel technisch und taktisch eine tolle Ausbildung genossen hat. Er ist aber auch ein Paradebeispiel dafür, wie schnell man im Profifußball durch falsche Entscheidungen von der Bildfläche verschwinden kann. Wir haben nun gemeinsam mit dem Burschen und seinem Berater eine Lösung gefunden, um ihm bei der Austria die Chance zu geben, sich zu beweisen und neu durchzustarten. Sportlich bringt er auf jeden Fall alles mit“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Transfer zu AC Milan platzte

Im Alter von acht Jahren wechselte Owusu von Den Haag in die Jugendakademie des niederländischen Topklubs Feyenoord Rotterdam. Beim 16-fachen Meister durchlief er alle Nachwuchsmannschaften bis zur U21. Im Sommer 2021 scheiterte jedoch ein geplanter Transfer zur AC Mailand kurz vor Ende der Transferfrist. Das Mittelfeldtalent, das von der bekannten italienischen Berateragentur Raiola vertreten wurde – welche sich auch um Stars wie Zlatan Ibrahimović und PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma kümmerte – blieb noch eine Saison bei Feyenoord. Anschließend ließ der Verein seinen Vertrag auslaufen.

Brisant: In dieser Zeit erkrankte der Gründer und Top-Manager der Agentur, Mino Raiola, schwer. Im Frühjahr 2022 verstarb er schließlich im Alter von 54 Jahren. Seitdem ist sein einst riesiges Imperium zerfallen. Die langjährige Anwältin Rafaela Pimenta und sein Neffe Vincenzo Raiola beendeten ihre Zusammenarbeit und teilten die Spieler untereinander auf – einige Spieler gingen dabei sogar ganz verloren. So auch der talentierte Owusu.

Trainingsgast bei Waidmannsdorf

Owusu lehnte einige Offerten ab, hoffte auf bessere Angebote – und war plötzlich vereinslos. Und das, obwohl er seit seinem Debüt für Oranje im Mai 2018 zum Stamm der Junioren-Nationalteams zählte und an der Seite heutiger Stars wie Xavi Simons (RB Leipzig) eine feste Größe war. Über Austria II-Chefcoach Rolf Landerl, der gute Verbindungen in die Niederlande pflegt, kam der 1,77 Meter-Mann als Trainingsgast nach Waidmannsdorf. Vier Wochen später erhielt er einen Profivertrag.

Ex-Teampsieler will Neustart

„Hinter mir liegt eine schwierige Zeit, aber ich habe nie ans Aufgeben gedacht und schaue nur nach vorn. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich in Klagenfurt zu präsentieren und sehr glücklich darüber, nun auch für den Verein spielen zu dürfen. Ich wurde vom ersten Tag an von der Mannschaft mit offenen Armen aufgenommen, der Teamgeist bei der Austria ist wirklich außergewöhnlich. Jetzt werde ich alles dafür tun, damit wir unsere Ziele gemeinsam erreichen“, sagt Owusu.