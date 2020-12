Flieht Austria-Jungstar zu Konkurrent?

Austria-Jungstar Sarkaria soll das Interesse eine Bundesliga-Konkurrenten auf sich gezogen haben.

Bei der Austria liegt einiges im Argen. Es läuft nicht. Sportlich droht diese Saison noch enttäuschender zu werden als die letzte. Hoffnung machen die jungen Stars. Da wächst was nach bei den Veilchen. Mit Dominik Fitz, Vesel Demaku, Johannes Handl, Benedikt Pichler oder Patrick Wimmer haben einige Nachwuchstalente in der vergangenen Zeit den Sprung über die Young Violets in die Kampfmannschaft des FK Austria Wien geschafft. Manprit Sarkaria ist ebenfalls einer von ihnen. Der 23-Jährige könnte der Austria nun aber bald abhanden kommen.