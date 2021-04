Hier könnte die Austria nächstes Jahr spielen

Kaiserebersdorf statt Hütteldorf, Wiener-Neustadt-Arena statt Red Bull Arena: Auf diesen Plätzen würde die Austria spielen, sollte die Bundesliga den Veilchen die Lizenz verwehren.

Das übertrifft wohl die schlimmsten Befürchtungen aller Austria-Fans! Schon bald könnten die traditionsreichen Violetten in der Ostliga statt der Bundesliga spielen.

© GEPA Bei der Wiener Viktoria würde die Austria auf Toni Polster treffen. ×

Dort würden es zu einem emotionalen Wiedersehen mit Austria-Legende Toni Polster kommen. Polster ist aktuell als Trainer bei der Wiener Viktoria tätig. Mit Galgenhumor reagiert Polster auf das drohende Duell in der dritten Leistungsstufe: „Ich freue mich schon auf die Spiele gegen die Austria.“

© Facebook Der FC Mauerwerk baut derzeit in Kaiserebersdorf um. ×

Auch die weiteren Gegner hätten es in sich: So würden die Violetten in Kaiserebersdorf auf den FC Mauerwerk sowie in Niederösterreich auf den FC Marchfeld oder SV Stripfing treffen. Statt in Hütteldorf gegen Rapid würde man in Hernals gegen den Wiener Sport-Club spielen.

© GEPA Gegen den SC Wiener Neustadt spielt man in der neuen Wr. Neustadt Arena ×

Immerhin: Mit der Bestellung von Gerhard Krisch hat man einen erfahrenen Mann geholt. Er hat in den letzten Jahren den Aufstieg der Vienna in die Ostliga vorbereitet. Dieses Know-How könnte den Veilchen jetzt zugute kommen.