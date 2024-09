Bundesliga fixiert Austria gegen Sturm

Nach den wetterbedingten Absagen fixierte die Bundesliga nun die Nachtragstermine für insgesamt drei Spiele.

Die am Sonntag wegen des Extremwetters verschobenen Fußball-Bundesliga-Partien Austria Wien - Sturm Graz und TSV Hartberg - WSG Tirol werden in der kommenden Woche nachgetragen. Wie die Liga am Montag mitteilte, empfangen die "Veilchen" den Doublegewinner am 25. September (18.30 Uhr), tags darauf treten die Oststeirer gegen die Wattener an (18.30 Uhr).

Das Spiel Red Bull Salzburg - Austria Klagenfurt wird erst am 14. Dezember (17.00 Uhr) und damit eine Woche nach dem eigentlichen Liga-Jahresende durchgeführt. Ein früherer Termin war nicht möglich, weil sich die Salzburger ohnehin schon ein Match im Rückstand befinden und außerdem in der Champions League engagiert sind.