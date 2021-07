Bundesliga steht in Startlöchern

Am Freitag fällt der Startschuss zur neuen Bundesliga-Saison.

Der Countdown läuft. Am Freitag (20.30 Uhr) rollt in den Stadien der besten Fußballklubs Österreichs wieder der Ball. Die Eröffnungspartie hat es in sich: Sturm Graz empfängt den amtierenden Meister Salzburg. Beide Teams gaben sich zuletzt im ÖFB-Cup keine Blöße. Die Bullen siegten 4:1 bei WSC Hertha Wels, die Steirer gar 9:0 bei Stadl Paura.

Eine weitaus aussagekräftigere Generalprobe für den Liga-Auftakt hat noch die Austria vor sich. Bevor die Veilchen am Sonntag mit einem Auswärtsmatch in Ried loslegen, wartet morgen (18 Uhr, live ORF 1) ein Quali-Spiel für die neu geschaffene Conference League. Zu Gast in Wien ist der isländische Klub Breidablik.

Mit einem internationalen Match in den Beinen und einem 4:0-Erfolg über Spittal/Drau im Cup will sich die umgekrempelte Mannschaft von Neo-Trainer Manfred Schmid bereits als eingespielte Einheit präsentieren. Jedoch sind die Wiener auch noch auf der Suche nach Neuzugängen.