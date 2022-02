Darum liegt Rapid noch vor Austria

Trotz des besseren Torverhältnisses liegt die Austria hinter dem grünen Erzrivalen.

Noch drei Runden werden im Grunddurchgang gespielt, dann wird die Liga in zwei Gruppen (Meister- und Abstiegsgruppe) geteilt. Mittendrin im Thriller um die Top-6 sind die Wiener Klubs Rapid und Austria. Und hier liegen die Hütteldorfer, trotz schlechterem Torverhältnis, noch vor den punktegleichen Violetten.



Grund: Da auch Ried bei 24 Zählern hält, wird von der Bundesliga eine eigene Tabelle der drei Mannschaften erstellt, bei der Rapid (6 Punkte) im direkten Duell vor der Austria (5 Punkte) und Ried (4 Punkte) liegt.



Schon am Samstag kann die Austria aber den Spieß wieder umdrehen. Da krachen die Violetten zu Hause auf Hartberg. Rapid ist erst am Sonntag dran. Der Rekordmeistermeister muss auswärts bei Sturm Graz ran.