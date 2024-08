Generalprobe für LASK und RB Salzburg

Vor ihren wichtigen internationalen Partien treffen Vizemeister RB Salzburg und der LASK am Samstag (19.30 Uhr, Sky) im Rahmen der Bundesliga aufeinander.

Für beide Teams ist es eine wichtige Generalprobe. Vizemeister Red Bull Salzburg gastiert am Samstag (ab 19.30 Uhr im Sport24-Liveticker) im Schlager der 3. Runde der Fußball-Bundesliga beim LASK. Die Bullen wollen ihren jüngsten Elan ins Play-off um den Champions-League-Einzug gegen Dynamo Kiew mitnehmen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch in Lublin (Polen). Für den LASK geht es in den beiden kommenden Wochen gegen FCSB Bukarest um die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League.

Salzburger an Tabellenspitze

Die Liga führen die Salzburger nach zwei Runden als einziges Team mit dem Punktemaximum an. Das Torverhältnis lautet 8:3. In fünf Pflichtspielen unter Neo-Trainer Pepijn Lijnders setzte es noch keine Niederlage - aber auch sieben Gegentreffer. Einzig beim Cup-Auftakt gegen den Regionalligisten FC Dornbirn spielten die Bullen zu Null. In der Champions-League-Quali musste man im Rückspiel bei Twente Enschede (3:3) trotz einer überragenden ersten Hälfte noch um den Aufstieg zittern.

"Das Spiel bei Twente war wichtig, weil es uns gezeigt hat, dass wir auch auswärts vor vielen Zuschauern unseren Fußball spielen und um ein Ergebnis leidenschaftlich kämpfen können", erklärte Lijnders. Diese Erfahrung werde man wohl auch gegen den LASK benötigen. Die Linzer hatten zuletzt etwas überraschend daheim gegen Altach mit 1:2 verloren. Lijnders: "Sie werden gegen uns sicher eine Reaktion zeigen wollen. Sie haben etliche wirklich gute Spieler, die uns das Leben sicher sehr schwer machen werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein."

Bei zwei von vier Duellen siegte LASK

Den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz hatte Salzburg vergangene Woche zu Hause mit 5:1 abgefertigt. Gegen den LASK dürften in Abwesenheit des verletzten Hendry Blank und des wechselwilligen Oumar Solet erneut Samson Baidoo und Kamil Piatkowski die Innenverteidigung bilden. In der Offensive wird Lijnders nach dem intensiven Auftritt in den Niederlanden ein wenig rotieren.

In der vergangenen Saison hatte der LASK zwei von vier Liga-Duellen mit den Salzburgern gewonnen. Das gelang den Linzern in Salzburgs Red-Bull-Ära (seit 2005) davor noch nie. Einem 1:0-Auswärtssieg im Oktober folgte im April beim ersten Auftritt unter Trainer Thomas Darazs ein 3:1-Heimerfolg. Stürmer Marin Ljubicic war mit drei Toren der umjubelte Held. Beim Saisonabschluss holten sich die Linzer im Mai in Wals-Siezenheim allerdings eine schallende 1:7-Ohrfeige ab.

Darazs: "Wir erwarten ein sehr forderndes Spiel."

"Wir erwarten ein sehr forderndes Spiel gegen eine Mannschaft, die den Anspruch stellt, die beste in Österreich zu sein", sagte Darazs. Den eigenen Rückschlag gegen Altach wollte er angesichts einer starken ersten Hälfte nicht überbewerten. Zudem versuchte er der Niederlage Positives abzugewinnen. "Als Fingerzeig für die restliche Saison war es vielleicht gut."

80 Prozent Ballbesitz wie gegen die Vorarlberger wird man gegen den "klaren Favoriten" aus Salzburg nicht haben. "Das Spiel wird uns einen guten Lagebericht geben, wo wir in unserer Entwicklung stehen", meinte Darazs. "Wir fühlen uns gut vorbereitet und gehen mit Zuversicht an diese große Aufgabe heran." Beim Gegner habe sich die Herangehensweise unter Lijnders verändert. "Es ist auf lange Sicht eine sehr kompliziert zu bespielende Mannschaft. Sie sind aber noch nicht so stabil, wie sie vielleicht in ein paar Monaten sein werden", sagte Darazs.

Boateng-Debut möglich

Verzichten muss dieser neben seinen Langzeit-Verletzten auch auf Valon Berisha. Der Mittelfeld-Routinier ist laut Darazs an der Ferse leicht angeschlagen und verpasst das Duell mit seinem Ex-Club. Zu seinem Debüt könnte Ex-DFB-Teamverteidiger Jerome Boateng kommen. "Er hat sicher noch keine 90 Minuten oder 45 Minuten drinnen. Sollten wir ihn brauchen, ist er so weit, dass er uns am Ende helfen kann", gab Darazs Einblick.

Bis Freitagmittag waren 13.500 Karten verkauft. "Wir brauchen die Fans im Rücken. Wenn alle mitmachen, dann sind wir ein richtig geiler Verein und eine Festung", sagte Mittelfeldspieler Sascha Horvath. Gemeinsam soll am Ende über drei Punkte gejubelt werden.

Mögliche Aufstellungen

LASK: Lawal - Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello - Horvath, B. Jovicic - Usor, Zulj, Taoui - LjubicicSalzburg: Blaswich - Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic - Capaldo, Diambou, Kjaergaard - Daghim, Ratkov, Yeo