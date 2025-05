Goalgetter verlängert bei der Austria

Am Rande der Mitgliederversammlung am Mittwoch in der Generali Arena machten es die Violetten offiziell: Die Austria zog die Kauf-Option und verlängerte mit Torjäger Maurice Malone.

Der im Sommer 2024 leihweise verpflichtete 24-jährige Angreifer wechselt damit fix vom FC Basel an den Verteilerkreis, sein Vertrag läuft bis 2027.

Mit je elf Toren führt Malone die Torschützenliste der Violetten an (ex aequo mit Dominik Fitz). Mit einem weiteren Treffer am Samstag im letzten Saisonspiel gegen Blau-Weiß Linz (17 Uhr, Sky live) könnte der Deutsch-US-Amerikaner die Austria zum Titel schießen (bei einem Sieg und gleichzeitiger Niederlage von Tabellenführer Sturm gegen den WAC).

Malone freut sich auf das "Finale" am Samstag

Der neue Vertrag könnte eine zusätzliche Motivation sein. Malone: "Ich habe mich hier in Wien bei der Austria seit dem ersten Tag richtig wohlgefühlt und bin sehr glücklich darüber, auch weiterhin ein Teil der violetten Familie zu sein. Wir haben eine tolle Saison gespielt und ich freue mich auf die weiteren Aufgaben und vor allem auf das letzte Spiel am Samstag mit allen Fans im Rücken."

Im Sommer 2024 war der Deutsche leihweise vom FC Basel an den Verteilerkreis gewechselt, unter Stephan Helm etablierte er sich schnell zum Stammspieler. In 30 von 31 Bundesliga-Partien stand der Angreifer in der Startelf und steuerte neben seinen elf Treffern drei Assists bei. Durch seine Leistungen und seinen Einsatz spielte er sich auch schnell in die Herzen der Fans.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Maurice Malone hat die in ihn gesetzten Erwartungen absolut erfüllt und wir sind überzeugt davon, dass in ihm noch viel Potenzial steckt. Besonders freut mich, dass diese Verpflichtung das Ergebnis einer gemeinsamen Entscheidung innerhalb des Klubs ist - ein wichtiger Schritt, um unseren sportlichen Weg konsequent und erfolgreich weiterzugehen."