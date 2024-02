Hartberg schenkt Schopp Sieg zum Geburtstag – 2:1

Der TSV Hartberg hat mit dem ersten Erfolg im Frühjahr einen wichtigen Schritt Richtung Meistergruppe getan.

Beim SCR Altach lagen die Oststeirer am Samstag nach einem Treffer von Mike Bähre (40.) zurück, in der zweiten Halbzeit sorgten Dominik Frieser (67.) und Donis Avdijaj (84.) aber für die Wende zum 2:1-Auswärtserfolg des Tabellenvierten. Die Vorarlberger mussten die gesamten zweiten 45 Minuten nach einer Roten Karte für Gustavo Santos (45.+2) zu zehnt bestreiten.

Hartberg schob sich in der Tabelle damit bis auf einen Zähler an den LASK heran, zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs scheint dem Team von Geburtstagskind Markus Schopp (50) die Teilnahme an den Top-6 kaum mehr zu nehmen zu sein. Die weiter seit Anfang Dezember sieglosen Altacher bleiben Zehnter.

Im Duell der Sieglosen adaptierte Schopp notgedrungen. Anstelle des gesperrten Ousmane Diakite begann Tobias Kainz im zentral defensiven Mittelfeld, für den angeschlagenen Paul Komposch startete Michael Steinwender in der Innenverteidigung. Bei den Hausherren stand der zuletzt erkrankt fehlende Dejan Stojanovic wieder im Tor, Vesel Demaku und Christian Gebauer waren im Unterschied zum 1:2 bei der Austria ebenfalls neu in der Startelf.

Die Vorarlberger versuchten rasch, das Kommando zu übernehmen, während Hartberg abwartend agierte. Ein Kopfball von Santos gleich zu Beginn der Partie blieb aber lange die gefährlichste Aktion der Elf von Joachim Standfest. Dies konnte auch auf die Leistung der Gäste umgelegt werden. Mamadou Sangare versuchte es per Freistoß aus guter Position, Stojanovic ließ sich nicht überraschen (23.).

Bähre lässt Altacher jubeln

Santos blieb der auffälligste Mann auf dem Rasen und hatte auch beim 1:0 die Beine im Spiel. Ein Einwurf der Hartberger wurde zum idealen Altacher Gegenstoß, über Demaku, Gebauer und Santos gelangte der Ball zu Bähre, der überlegt einschob. Gebauer ließ noch eine gute Möglichkeit liegen, ehe Santos dieses Mal negativ in Erscheinung trat. Santos setzte zum Tackling gegen Jürgen Heil an, rutschte dem Hartberger im Fallen von hinten in die Beine und wurde von Schiedsrichter Harald Lechner sofort vom Feld geschickt.

Hartberg suchte nun den Ausgleich und kam ihm in den ersten zehn Minuten nach Seitenwechsel schon sehr nahe. Dominik Prokop lupfte den Ball über Stojanovic, Sandro Ingolitsch rettete für seinen geschlagenen Tormann aber akrobatisch auf der Linie. Sekunden später parierte Stojanovic einen Schuss von Ruben Providence (beide 54.).

Schopp beweist Sieg-Händchen

Schopp brachte nach einer Stunde mit Frieser für Sangare dann einen neuen Mann für die Offensive. Dies sollte sich lohnen: Avdijaj legte nach einem Solo für den Wechselspieler auf, der flach ins lange Eck abschloss.

Altach trat offensiv nicht mehr in Erscheinung und war nur noch darauf bedacht, das Remis über die Zeit zu bringen. Stojanovic erwies sich erneut als Endstation, indes er sich vor Maximilian Entrup breit machte (79.). Ein Ballverlust von Bähre bescherte Hartberg jedoch noch die drei Zähler. Frieser legte im Gegenstoß für Avdijaj quer, der unbedrängt einschob. Altachs Schlussansturm mit der Brechstange brachte nichts mehr ein.