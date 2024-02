0:1 – LASK kassiert Heimpleite gegen WAC

LASK will Liga-Spitzenduo nicht aus den Augen verlieren Der LASK kämpft in der Fußball-Bundesliga darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League am Donnerstag in Toulouse (0:1) setzte es für die Linzer zuletzt zwei Rückschläge.