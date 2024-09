ER ist neuer Hartberg-Coach

Nach dem Abgang von Ex-Coach Markus Schopp zu Liga-Rivalen LASK hat man beim TSV Hartberg eine Interimslösung gefunden.

Nach viereinhalb Jahren Amtszeit hat Markus Schopp den TSV Hartberg mit seinem überraschenden Abgang vor die komplexe Aufgabe gestellt, spontan Ersatz für den freien Trainer-Posten zu finden. Dazu kommt noch, dass der 50-Jährige auch Co-Trainer Alexander Marchat mit zu seinem neuen Arbeitgeber LASK nahm, wo es Thomas Darazs zu ersetzen gilt.

Karner und Prietl folgen auf Schopp und Marchat

In Hartberg hat man zumindest schnell eine Interimslösung gefunden. Amateure-Cheftrainer Markus Karner übernimmt, und zwar gemeinsam mit seinem Amateure-"Co" Manuel Prietl. "Der TSV Hartberg hat mir in meiner bisherigen gut drei jährigen Amtszeit zu jeder Zeit den Rücken gestärkt beziehungsweise freigehalten", so Karner, der bereits am Mittwoch das Training leitete. "Nach dem für alle überraschenden Abgang von Markus war klar, dass meine Unterstützung gewährleistet ist, wenn diese gefragt ist."

Seine erste Partie an der Seitenlinie der Hartberger ist das Freundschaftsspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Radomlje (11 Uhr). In der Bundesliga geht es indes nach der Länderspielpause am 15. September gegen die WSG Tirol weiter (14.30 Uhr).