Hoffenheim lässt Bullen-Deal platzen

RB-Salzburg-Innenverteidiger Oumar Solet stand kurz vor dem Wechsel zu Hoffenheim - doch jetzt kam alles anders.

Der Deal ist geplatzt! RB Salzburg setzt in dieser Saison alles daran, wieder den gewohnten Platz auf Österreichs Fußballthron nehmen zu dürfen. Nachdem die Mannschaft rund um Bundesliga-Torschützenkönig Karim Konate die Krone an Sturm Graz abgeben musste soll ein großes Comeback gelingen.

In den Meister-Plänen der Bullen soll es allerdings keinen Platz für Innenverteidiger Oumar Solet geben. Die Koffer des Franzosen für den Wechsel nach Hoffenheim standen schon bereit. Jetzt droht der 24-Jährige wieder auspacken zu müssen.

Bitter: Solet fiel beim Medizincheck durch

Solet, dessen Vertrag bei den Salzburgern noch bis Sommer 2025 läuft, soll am Montag seinen Medizincheck in Deutschland absolviert haben - und dabei durchgefallen sein. Laut "Bild" sei der Ex-Lyon-Profi wegen einer schwerwiegenden Knieverletzung durchgefallen.

Damit wird Solet, den man für 7 Mio. Euro abgeben wollte, wohl nicht an der Seite von Ex-Sturm-Star Alexander Prass bei dessen neuen Arbeitgeber spielen. Die Suche nach einem neuen Verein geht also weiter. Denn eines ist klar: Nicht nur die Bullen, sondern auch Solet selbst drängen auf einen Abgang noch in diesem Sommer.

Interesse aus der Premier League

Da kommt es durchaus gelegen, dass es auch aus der englischen Premier League Interesse an dem Defensivmann zu geben scheint. Die Wolverhampton Wanderers wären bereit den Bullen-Kicker, der in der vergangenen Saison bei 28 Einsätzen auf zwei Tore und einen Assist kam, auf die Insel zu holen.

Nach Amankwah Forson, den es vor Kurzem zu Norwich City zog, wäre es der nächste Salzburg-Transfer in Richtung England.