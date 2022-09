LASK gibt Schmidt nach Portugal ab

Kurz nach Ende des Sommer-Transferfensters gibt es beim LASK mit Alexander Schmidt noch einen Abgang.

Der 24-jährige Stürmer läuft künftig für den portugiesischen Erstligisten FC Vizela auf. Für die Linzer kam Schmidt auf 34 Einsätze, in denen ihm fünf Tore und drei Vorlagen gelangen. Der LASK hatte Schmidt 2020 vom FC Liefering verpflichtet, in der Saison 2020/21 war er an den SKN St. Pölten verliehen.

Möglich wurde der Wechsel dadurch, weil das Transferfenster in Portugal noch bis 22. September geöffnet hat.