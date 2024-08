LASK krallt sich Manchester-City-Verteidiger

Der LASK meldet den siebten Neuzugang der Sommertransfersaison und dieser hat es ordentlich in sich.

Der LASK setzt seine Transferoffensive fort und präsentiert den siebten Neuzugang der Sommerperiode: Tomas Galvez, ein hochveranlagtes Verteidiger-Talent von Manchester City, wird für eine Saison auf Leihbasis zum Linzer Fußball-Bundesligisten stoßen. Der 19-jährige Linksfuß, der noch bis 2028 bei den Citizens unter Vertrag steht, feierte jüngst sein Profidebüt unter dem renommierten Trainer Pep Guardiola.

Guardiola-Rohdiamant

Der britisch-finnische Doppelstaatsbürger, der für das finnische A-Nationalteam spielt, kam am vergangenen Samstag im Zuge der USA-Tour im Team von Star-Trainer Pep Guadiola im Testspiel gegen Chelsea (4:2) zu seinem Profi-Debüt. Galvez wechselte im Sommer 2021 von der Nachwuchsabteilung des FC Watford zu den „Citizens“, wo er 2022 einen Profivertrag unterschrieb. Zuletzt gehörte er zum Profikader von Trainer Pep Guardiola im Rahmen der USA-Tour, die der Klub in der Vorbereitung absolvierte. In der kommenden Saison wird Galvez auf Leihbasis den LASK verstärken und das Trikot mit der Nummer drei überstreifen.

"Tomas Galvez ist ein hochtalentierter, junger Spieler und wir freuen uns enorm, dass er sich für uns entschieden hat. Dass er zuletzt sein Profidebüt bei Manchester City feiern durfte, zeigt, welch hohes Potenzial er mitbringt und welch große Stücke der Klub auf ihn hält. Mit seinen technischen Qualitäten und seiner Spielintelligenz kann er uns definitiv weiterhelfen", sagte LASK-Geschäftsführer Radovan Vujanovic.