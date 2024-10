2:1 – Meister Sturm baut mit Sieg Tabellenführung aus

Double-Champion Sturm Graz darf es sich weiterhin an der Tabellenspitze gemütlich machen.

Das Duell mit dem LASK, der mit Mühe versuchte, sich wieder in der Liga nach oben zu kämpfen, endete mit einem 2:1 für den Meister.

Nach einer unspektakulären Anfangsphase, in der es vor allem an Abschlüssen mangelte, schoss Sturm sich in der 33. Minute in die Führung. Eine Flanke von Schotte Max Johnston fand ihren Weg zu Kapitän Otar Kiteishvili, der das Leder per Kopf im Netz versenkte – 1:0!

Den Ausgleich sollte es allerdings erst in der zweiten Halbzeit geben. Wieder war es ein Kopfball-Tor. Dieses Mal war es der Haupt vom eingewechselten Hrvoje Smolcic für Begeisterung – 1:1!Kurz vor Abpfiff sicherte Lovro Zvonarek Sturm den Sieg (84.).