4 Millionen Euro: Salzburg will Dortmund-Talent

Heimischer Serien-Meister steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines deutschen U20-Nationalspielers.

Mit dem 19-jährigen Hendry Blank wollen die Bullen einem möglichen Abschied von Abwehrchef Strahinja Pavlovic im Sommer vorbauen. Der Transfer könnte noch am Donnerstag über die Bühne gehen. Blank soll sich davor noch in Salzburg einem obligatorischen Medizincheck unterziehen.

Bundesliga-Debüt gegen Köln

Der Innenverteidiger kam 2019 in die Dortmund-Jugend und zuletzt hauptsächlich für das Zweitteam des BVB zum Einsatz. Vor rund zwei Wochen gab der Youngster, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, beim 4:0-Sieg in Köln aber auch in der Bundesliga sein Debüt. Die Ablösesumme für Blank soll sich auf rund vier Mio. Euro belaufen.

Salzburg hatte als Ersatz für den verletzten ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo (Syndesmoseriss) am Mittwoch bereits die leihweise Verpflichtung von Flavius Daniliuc vom Serie-A-Club Salernitana bekanntgegeben.