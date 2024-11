Bullen holen zum Befreiungsschlag aus

Vizemeister RB Salzburg ist ein lang ersehnter Befreiungsschlag gelungen!

Nachdem es den Bullen zuletzt weder auf nationaler Ebene noch in der Champions League gelungen war, sich von ihrer stärksten Seite zu präsentieren, erschien mit ihrem 3:2-Sieg gegen ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner und Niederlandes Vize Feyenoord Rotterdam endlich wieder ein Licht am Ende des Tunnels.

Erster Triumph und erste Tore in der Königsklasse

Im Rotterdamer Hexenkessel gelang der Mannschaft von Coach Pep Lijnders nach vier Königsklassen-Pleiten in Folge nicht nur der erste Sieg in der Liga-Phase, auch die ersten CL-Tore fielen für die Salzburger. Vor allem Lijnders sowie auch Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, die wegen der unbeeindruckenden Leistungen in jüngster Zeit starker Kritik ausgesetzt waren, dürfen nun wieder einmal aufatmen.

"Es ist natürlich keine leichte Zeit. Umso schöner ist es, wenn der Knoten platzt. Wir haben auch vorher schon gute Leistungen gebracht, aber nicht zusammenhängend über 90 Minuten so wie heute", erklärte Seonbuchner. Er betonte außerdem "dass das ein Prozess ist. Und wenn man den erfolgreich bestreiten möchte, dann braucht man solche Momente. Daraus nehmen wir viel Kraft mit."

Jetzt warten auf Bullen drei Meister hintereinander

Diese werden die Bullen jetzt wohl dringend benötigen: Es warten ein paar echte Brocken in den kommenden Champions-League-Partien, die es zu besiegen gilt, um im Play-off der besten 24 mitspielen zu dürfen. Dabei gilt es gleich drei Meister hintereinander zu besiegen: Deutschlands Meister Bayer Leverkusen (26. November, 21 Uhr), Frankreichs Paris Saint-Germain (10. Dezember, 21 Uhr) sowie Spaniens Real Madrid (22. Jänner, 21 Uhr). Zum Abschluss der Liga-Phase ist Atletico Madrid in Salzburg zu Gast (29. Jänner, 21 Uhr).

Bevor Salzburg allerdings wieder in der Königsklasse am Zug ist, gilt es nun auch wieder in der Bundesliga Fuß zu fassen. In den letzten beiden Duellen mit dem WAC und Schlusslicht GAK kam man über ein torloses Remis nicht hinaus. Gegen BW Linz soll am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) nach einer dreiwöchigen Durststrecke wieder der ein oder andere Liga-Treffer gelingen.