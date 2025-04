WSG & Klagenfurt auf Wiedergutmachung aus

Am Samstag (17 Uhr, live Sky) geht es im Duell zwischen WSG Tirol und Austria Klagenfurt vor allem um eines: Wiedergutmachung.

Auge in Auge wollen die WSG Tirol und Austria Klagenfurt am Samstag (ab 17Uhr im Sport24-Liveticker) im Duell der 3. Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ihre "anderen" Gesichter zeigen. Beide bezogen zuletzt eine Niederlage und sind im Kampf gegen den Abstieg heiß auf Wiedergutmachung. "Es geht um die sportliche Existenz, so ehrlich muss man sein", betonte Klagenfurts Mittelfeldroutinier Christopher Cvetko.

Cvetko: "Einer muss für den anderen kämpfen"

"In Tirol müssen wir ein völlig anderes Gesicht zeigen, ganz klar", sagte Cvetko, dessen Truppe zuletzt beim Heim-2:3 gegen Altach einige Geschenke verteilt und den Vorarlbergern neues Leben eingehaucht hatte. Statt den Vorsprung auf Platz zwölf auf acht Punkte zu vergrößern, liegen die Kärntner nur noch vier Zähler vor Schlusslicht GAK. "Viel mehr Energie" forderte Cvetko, "einer muss für den anderen kämpfen".

Coach Peter Pacult muss in Innsbruck allerdings auf zwei Stammkräfte verzichten. Mittelfeldakteur Dikeni Salifou ist so wie Stürmer Ben Bobzien gesperrt. Für Pacult, dessen Truppe mit 49 Gegentreffern Negativspitzenreiter der Liga ist, zeigte sich nach eingehender Analyse der Geschehnisse gegen Altach überzeugt, dass für sein Team keine Frage offen ist. "Jedem sollte nun klar sein, was gefragt ist."

WSG nur noch einen Punkt vor Schlusslicht GAK

Das ergebnistechnische Anforderungsprofil bei der WSG ist indes noch schärfer. Nach dem jüngsten 1:3 gegen Hartberg und schon neun Spielen ohne vollen Erfolg beträgt der Vorsprung des zwischenzeitlichen Tabellenneunten auf den GAK nur noch einen Punkt - ein "Dreier" ist dringend nötig. "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen wie in vielen Phasen gegen den TSV Hartberg beim letzten Heimspiel, wo wir viel an Intensität vermissen haben lassen", betonte Trainer Philipp Semlic.

Dass mit Offensivmann Matthäus Taferner sowie den Verteidigern Jamie Lawrence und David Gugganig ein Trio gesperrt fehlt, macht die Sache nicht leichter. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Jungs, die in die Bresche springen werden, das auch machen, weil sie es schon bewiesen haben", betonte Semlic. "Es wird ein Spiel werden, das sicher Spitz auf Knopf stehen, sehr intensiv sein wird. Ich sage es mit einem Schmunzeln, es wird wahrscheinlich einem Unteren-Play-off-Spiel würdig sein."