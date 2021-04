Bullen wollen bei Cup-Generalprobe siegen

Salzburg jagt heute bei der Cup-Generalprobe gegen den WAC den neunten Heimsieg im Jahr 2021.

In der Liga eilen die Bullen dem Titel entgegen, liegen fünf Runden vor Schluss acht Zähler vor Verfolger Rapid. Im Cup wartet am Samstag das Endspiel gegen den LASK - dafür proben die Bullen heute gegen den WAC den Ernstfall (Ab 18:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker). "Auf uns wartet eine spannende Woche", so Trainer Jesse Marsch, der heute einige Stars schonen wird.

Dennoch stellt er klar: "Wir wollen dieses Spiel gewinnen, brauchen dafür aber eine gute Leistung."

Serie. Vor drei Tagen siegten die Bullen im Lavanttal trotz Unterzahl 2:1. Stark: Seit acht Heimspielen ist Salzburg makellos. Die letzte Pleite: im Dezember gegen den WAC.