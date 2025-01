Hammer-Gerücht um ÖFB-Profi

Mega-Coup! Nicht Maximilian Wöber, sondern der Transfer eines anderen ÖFB-Legionärs zu RB Salzburg soll sich bereits auf der Zielgeraden befinden. Der Deal könnte schon in den nächsten Stunden perfekt gemacht werden – der Spieler wird bereits am Freitag zum Trainingsstart in Salzburg erwartet.

Dass auf den ehemaligen Serienmeister RB Salzburg im Winter eine heiße Transferphase wartet, kündigte Neo-Sportboss Rouven Schröder bereits bei seiner Vorstellung an. Aus dem länger diskutierten Transfer-Hammer um ÖFB-Legionär Maximilian Wöber, der die Abwehrreihe der Bullen verstärken sollte, wurde jedoch nichts. Stattdessen kehrte der Mönchengladbach-Profi nach seinem Leihjahr zu Leeds United zurück.

Konate-Ersatz gefunden

Doch wie sich nun herausstellte, hat Schröder in der Zwischenzeit bereits einen anderen ÖFB-Spieler auf dem Radar. Und damit hätte wohl niemand gerechnet: Die Rede ist von Mainz-Legionär Karim Onisiwo.

Nach dem Kreuzbandriss von Top-Torjäger Karim Konate suchen die Bullen nun einen Ersatz im Angriff, und Onisiwo scheint der ideale Kandidat zu sein. Laut Salzburger Nachrichten ist der Deal mit dem 32-Jährigen schon so gut wie perfekt. Der 24-fache Teamspieler soll bereits beim Trainingsauftakt am Freitag mit dabei sein. In Mainz konnte Onisiwo in dieser Saison nur in sechs Pflichtspielen mitwirken, davon nur ein einziges Mal von Beginn an. In Salzburg will der Angreifer nun wieder für Tore und Furore sorgen!