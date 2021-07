Mwepu vor Abgang auf die Insel

Nach dem Wechsel von Patson Daka zu Leicester City, scheint jetzt das nächste vielversprechende Talent den österreichischen Meister zu verlassen.

Der 23-Jährige soll von seinem Arbeitgeber sogar schon die Freigabe erhalten haben. Abnehmer Brighton and Hove Albion will 25 Millionen € für den sambischen Nationalspieler auf den Tisch legen. Der Klub landete in der abgelaufenen Saison auf dem 16. Tabellenplatz der Premier League. Mwepu brachte es in 81 Bundesliga-Spielen auf 20 Scorer und feierte 4 Meistertitel und 3 Cupsiege mit den Bullen.

Im Gegenzug kommt Bernardo fix

Die Engländer, im Gegenzug, ließen Linksverteidiger Bernardo zu den Salzburgern ziehen. Der Brasilianer, der in der letzten Saison schon als Leihspieler fungierte, kam auf 14 Bundesliga-Einsätze im Jahr 2021. Dieser spielte bereits 2016 für die Mozartstädter, ehe er über Leipzig auf die Insel wechselte.