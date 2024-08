Salzburg casht dank Transfers 463 Millionen Euro

Red Bull in Europa auf dem 3. Platz

Das Modell von Red Bull Salzburg ist eines der erfolgreichsten in Europa. Talente jung kaufen, weiterzuentwickeln und in Topligen zu verkaufen, hat Österreichs Fußball-Vizemeister in den vergangenen zehn Jahren einen Gewinn von 463 Millionen Euro eingebracht.

Das geht zumindest aus Zahlen hervor, die am Mittwoch auf Transfermarkt.com veröffentlicht wurden. Salzburg ist demnach im vergangenen Jahrzehnt der dritterfolgreichste Klub auf dem europäischen Transfermarkt. Die Nummer eins ist Benfica Lissabon mit 743 Mio. Euro Gewinn vor Ajax Amsterdam mit 483 Mio. Euro. Hinter Salzburg folgt mit Abstand das französische Top-Team OSC Lille (380 Millionen Euro).

Konate könnte nächster Top-Transfer sein

Glaubt man italienischen Medienberichten könnte sich der Klub-Kassier der Salzburger bald über die nächsten Millionen-Einnahmen freuen. Grund: Wie die Sportbibel Gazzetta dello Sport berichtet soll Inter Mailand Richtung Mozartstadt blicken. Demnach sei der Klub an Karim Konate von Red Bull Salzburg interessiert. „Er ist einer der besten jungen Talente, die es zurzeit in Europa gibt“, berichtete die Gazzetta über den Ivorer. Konate habe vor allem mit seinen Einsätzen in der Champions League Inters Aufmerksamkeit geweckt. Für die Angriffsabteilung hatten die Mailänder im Sommer bereits den Iraner Mehdi Taremi (32) verpflichtet. Doch dieser ist aktuell genauso verletzt wie ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic, der den italienischen Meister wieder verlassen soll.