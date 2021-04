SV Ried verlängert mit Stefan Nutz

Stefan Nutz wird zwei weitere Jahre im Trikot der SV Ried einlaufen.

Der Fußball-Bundesligist und der 29-jährige Mittelfeldspieler haben sich auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt. Der Steirer spielt seit 2019 im Innviertel und war auch schon in der Saison 16/17 für Ried aktiv.

"Stefan Nutz ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut zu uns", erklärte SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala in einer Aussendung vom Mittwoch. Auch Nutz zeigte sich glücklich: "Es freut mich extrem, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat. Die SV Guntamatic Ried bedeutet mir sehr viel", so der gebürtige Judenburger. In der vergangenen Saison sei der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. "Jetzt wollen wir möglichst schnell den Klassenerhalt fixieren."