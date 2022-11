Salzburg gastiert zu Testspiel-Kracher in München

Bundesliga-Spitzenreiter Red Bull Salzburg gastiert am 13. Jänner zum Testspiel der Serienmeister bei Bayern München.

Das gab der deutsche Club von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer am Dienstag bekannt. Die Partie soll am FC Bayern-Campus über die Bühne gehen.

Die "Bullen", die mit Philipp Köhn, Noah Okafor, Strahinja Pavlovic und Luka Sucic vier WM-Teilnehmer stellen, verabschieden sich von 4. bis 8. Dezember mit einem Kurztrainingslager auf Malta in die Winterpause, am 7. Dezember testet man dabei gegen Inter Mailand.

Am 4. Jänner startet die Elf von Matthias Jaissle mit Leistungstests ins Frühjahr, nach dem Bayern-Test geht es von 14. bis 21. Jänner ins Trainingscamp nach Marbella (Spanien). Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist das Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz am 3. Februar in Wals-Siezenheim.