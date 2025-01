Hammergerücht! Rapid-Urgestein vor Wechsel nach Ungarn

Maximilian Hofmann soll kurz vor seinem Rapid-Abgang stehen.

Rapid könnte bald eines seiner Ur-Gesteine ziehen lassen müssen. Bei Maximilian Hofmann, der seine gesamte bisherige Profi-Karriere bei den Hütteldorfern verbracht hatte, deuten alle Zeichen auf Abschied. Schon als Jugendlicher stand der mittlerweile 31-Jährige im grün-weißen Trikot auf dem Platz. Seit 2013 ist der Verteidiger Teil der A-Mannschaft. Nun soll es Hofmann allerdings Richtung Ungarn ziehen.

Hofmann würde in Ungarn auf Ex-Sturm-Coach treffen

Laut der ungarischen "Nemzeti Sport" soll der abstiegsgefährdete Klub Debrecen in Kontakt mit Rapids Ex-Kapitän stehen. Die Verhandlungen sollen bereits fortgeschritten sein - der DVSC ist dringend auf Verstärkung in der Abwehr angewiesen. Debrecen-Trainer Nestor El Maestro ist in Österreich kein unbekanntes Gesicht: Von Juli 2019 bis Juni 2020 stand der 41-Jährige an der Seitenlinie von Sturm Graz. Seit November 2024 hat El Maestro das Amt bei den Ungarn inne.

Für Hofmann, der in seiner Rapid-Karriere auf 273 Einsätze kommt, würde der Wechsel eine Chance auf mehr Spielzeit bedeuten. Unter Coach Robert Klauß kam der Wiener zuletzt nur selten zum Zug. Das letzte Mal durfte Hofmann am 20. Oktober im Duell gegen Hartberg eine Spielminute sammeln - nach seiner Einwechslung in der 90. Minute.