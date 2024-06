Neue Wäsch'! So läuft Rapid nächstes Jahr auf

Rechtzeitig vor dem Saisonstart hat Rekordmeister Rapid Wien das neue Trikot vorgestellt.

"Gemeinsam mit den Ausrüstern PUMA und 11teamsports präsentiert der SK Rapid ein in der 125-jährigen Geschichte des Vereins noch nie dagewesenes Trikotdesign", heißt es in einer Aussendung des Vereins. Für die Fans ist die neue Rapid-Wäsch ein absoluter Hingucker.

Das neue Heimtrikot soll nämlich das grün-weiße Design mit der Heimstätte des Rekordmeisters in Hütteldorf verbinden. Dabei wurde auf die die Werte Tradition, Emotion, Heimatgefühl und Dynamik in einem individuellen Design zusammengetragen. Das Kachelmuster des Allianz Stadions mit den unterschiedlichen Grüntönen der schimmernden Außenhaut aus Makrolon finden sich am neuen Muster des Heimtrikots wieder und sollen das Motto „Unser Stadion. Unser Trikot. Für ALLE.“ unterstreichen.

© SK Rapid | Chaluk ×

„Ich habe in den letzten 20 Jahren schon sehr viele Rapid-Trikots in verschiedensten Designs getragen und gesehen, aber freue mich dieses Mal besonders über das noch nie dagewesene Design, welches die Verbundenheit zu unserer Heimstätte auf einzigartige Art und Weise darstellt. Ich wünsche mir, mit diesem Trikot möglichst viele Erfolge aller Teams feiern zu können“, freut sich Geschäftsführer Steffen Hofmann.