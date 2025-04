1:0 – Prelec mit Gold-Tor! Austria übernimmt Platz eins in Graz

Die Wiener Austria holt in Graz mit einem 1:0 gegen Sturm den nächsten Sieg – Prelec sorgt erneut für den entscheidenden Treffer und bringt die Violetten an die Spitze. Dank der besseren Bilanz in direkten Duellen ziehen die Veilchen am Double-Gewinner vorbei.

Vier Tage nach dem 2:1-Heimsieg gewann Austria Wien auch das „Rückspiel“ gegen Tabellenführer Sturm Graz. Mit dem 1:0-Auswärtserfolg übernahm das Team von Stephan Helm dank der direkten Duelle die Tabellenführung in der Bundesliga. Böving-Rot schwächt Sturm früh Angefeuert von 16.000 Fans begann Sturm Graz druckvoll, doch klare Chancen blieben aus. In der 28. Minute schwächten sich die Grazer selbst: Böving sah nach einem Tritt gegen Ranftl glatt Rot. Die Partie blieb lange offen, auch ein mögliches Foul von Aiwu an Malone im Strafraum wurde nicht geahndet. Pyro-Pause stoppt Austria-Schwung Nach der Pause verstärkte Austria den Druck, wurde aber von einer langen Pyro-Unterbrechung ihrer Fans ausgebremst. Danach kam Sturm besser ins Spiel: Horvat und Wüthrich prüften Austria-Goalie Sahin-Radlinger. Prelec sichert erneuten Triumph In der 66. Minute musste auch Grgic mit Gelb-Rot vom Feld, Austria war nun in doppelter Überzahl. In der 80. Minute war es wieder Prelec (wie beim entscheidenden Treffer zum 2:1 in Wien), der nach einer Ecke und Scherpens Fehler den Ball zum 1:0 einschob (80.). In der hitzigen Schlussphase sah auch noch Austrias Ranftl Gelb-Rot (89.). Der vermeintliche Ausgleich in der Nachspielzeit (Beganovic/90.+7) wurde nicht gegeben – Stürmerfoul! Damit blieb die Austria auch im vierten Saisonduell gegen Sturm ungeschlagen und hat jetzt sogar die besseren Chancen im Titelkampf.