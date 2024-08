Rapid holt Norweger Börkeeiet

Der defensive Mittelfeldspieler kommt von Rosenborg Trondheim nach Wien

Rapid hat seinen Kader noch einmal breiter aufgestellt. Der Fußball-Bundesligist vermeldete am Freitag die Verpflichtung des Norwegers Tobias Börkeeiet. Der 25-jährige, der zumeist im defensiven Mittelfeld auflief, wechselt von Rosenborg Trondheim nach Wien. Bei Bröndby in Dänemark hatte er sich zuvor als Talent nicht durchsetzen können.

Von Trondheim nach Wien: Tobias Børkeeiet kommt von Rosenborg Trondheim und verstärkt in Zukunft die grün-weiße Defensive. Beim SK Rapid hat der 25-Jährige einen Vertrag über zwei Saisonen unterschrieben. ????



"Er ist mit fast 1,90 Metern ein groß gewachsener Spieler, der sowohl auf der Sechs im Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann", erklärte Markus Katzer, Rapids Geschäftsführer Sport. Börkeeiet bringe Erfahrung, das notwendige Spielverständnis und eine gute Technik mit. "Er wird unserem Kader auch in der Breite helfen, um uns noch besser auf das dichte Programm in den kommenden Monaten vorbereiten zu können", sagte Katzer mit Blick auf den europäischen Herbst.