Rapid lässt sich von Sturm nicht abschütteln

Rapid bleibt Tabellenführer Sturm Graz dicht auf den Fersen.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt verabschiedete sich Rekordmeister Rapid in die Länderspielpause. Auf dem zweiten Tabellenplatz fahren die Hütteldorfer mit nur drei Punkten Rückstand im Windschatten von Spitzenreiter Sturm Graz. "26 Punkte sind gut. Es schaut ganz gut aus, dass wir uns in eine gute Ausgangssituation bringen können bis zur Punkteteilung", freute sich Coach Robert Klauß.

Viel Selbstbewusstsein für den Rekordmeister

Für die Wiener läuft es in dieser Saison äußerst zufriedenstellend. Vor allem in den eigenen vier Wänden, wo man in dieser Saison noch ungeschlagen ist. "Dadurch haben wir ein gutes Selbstvertrauen. In der Conference League läuft es gut, da haben wir die optimale Ausbeute", erklärte Klauß.

Einzig das Cup-Aus gegen Zweitligisten Stripfing ist ein dunkler Fleck in der jüngsten Rapid-Bilanz. "Im Cup sind wir leider ausgeschieden, das schmerzt schon. Wir wollen in der nächsten Phase bis Weihnachten wieder optimal spielen und so viel wie möglich punkten."

Länderspielpause für Regeneration genützt

Die bevorstehende Länderspielpause wollen die Rapidler mit einem Fokus auf Regeneration nutzen. Vor allem auf die angeschlagenen Bendeguz Bolla (Hüfte) und Dion Beljo (Sprunggelenk) will man, wenn es am 23. November (17 Uhr, live Sky) gegen die WSG Tirol in der Liga weitergeht, wieder setzen können. "Es wird auch einmal drei freie Tage geben, damit alle durchschnaufen können", kündigte der deutsche Trainer an.