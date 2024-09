2:1 – Rapid stürmt im Thriller-Derby an Tabellenspitze

Mit einem 2:1-Sieg im hochklassigen 343. Wiener Derby schoss sich Rapid zurück an die Tabellenspitze.

Während Klauß über seinen zweiten Sieg in Folge im Wiener Prestige-Duell jubelt, trauert Neo-Austria-Coach Stephan Helm bei seiner Derby-Premiere einem knapp verpassten Punkt nach.

Kuriose Rapid-Führung zum 1:0 durch Beljo

Die Anfangsphase in der vor 26.000 Fans aufgeheizten Atmosphäre gehörte der Heim-Mannschaft.

Die 23. Minute in Hütteldorf: Burgstaller, nach Verletzung überraschend schnell wieder zurück in der Start-Elf, kann den Ball unbedrängt an den Flügel zu Auer spielen. Der zieht ab. Von Schaub abgefälscht, trifft der Ball Beljo am Kopf und landet im Tor – 1:0 für Rapid!

Die Grün-Weißen verabsäumen es, nachzusetzen. Die Austria wird aggressiver und drückt auf den Ausgleich. Der gelingt noch der der Pause.

45. Minute: Gruber stellt verdient auf 1:1

45. Minute: Malone-Flanke von links zur Mitte, Gruber löst sich von Raux-Yao und bringt den Ball mit einer Berührung zum 1:1 im Tor unter (45.). Der 55. Bundesliga-Treffer für den Routinier, der dritte in dieser Saison!

Nach Seitenwechsel geht‘s hin und her. Schock für die Austria in der 53. Minute: Abwehrchef Dragovic muss in seinem ersten Derby seit November 2010 mit muskulären Problemen vom Platz.

60. Herrlicher Seidl-Treffer zum 2:1

Der nächste Rückschlag für Violett nach knapp einer Stunde: Sangare taucht im Austria-Strafraum auf und spielt zu Seidl. Der lässt Ranftl und Galvaro ins Leere laufen und stellt aus der Drehung auf 2:1 für Rapid (60.).

Danach haben die Violetten gleich mehrere Chancen zum Ausgleich, die größte hämmert Malone aus kurzer Distanz übers Tor (73.).

Zu Beginn der „Rapid-Viertelstunde“ verpasst „Joker“ Wurmbrand (71. für Burgstaller) die Vorentscheidung. Kurz später fast ein Austria-Eigentor.

Emotionaler Höhepunkt für die Violetten: Marko Raguz kommt in der 82. Minute nach 930 Tagen Verletzungspause für Fischer.

Doch die Allianz-Festung hält. Rapid hält mittlerweile bei sechs Heim-Siegen und einem Remis (2:2 in Europa-League-Playoff gegen Braga). Sturm und müssen sich warm anziehen!