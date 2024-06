2,5 Milllionen Euro: Querfeld bleibt nach der EURO in Berlin

Der Transfer von ÖFB-Teamspieler Leopold Querfeld vom SK Rapid in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Union Berlin ist perfekt.

Das gaben die beiden Clubs am Freitagnachmittag bekannt. Der 20-jährige Innenverteidiger hatte bereits vor dem Einrücken im EM-Camp des ÖFB-Teams in Berlin den Medizincheck absolviert. Union dürfte für den Wechsel von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben, wonach Querfeld Rapid für eine fixe Ablöse von 2,5 Millionen Euro verlassen kann.

"Ein entscheidender und prägender Lebensabschnitt geht nun mit dem Wechsel zum 1. FC Union Berlin für mich zu Ende. Ich bin sehr dankbar für die Zeit beim SK Rapid und werde im Herzen natürlich weiter ein Grün-Weißer bleiben. Für die Ausbildung und Unterstützung in den letzten zwölf Jahren möchte ich allen Wegbegleitern, Mitspielern, Trainern, Betreuern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken. Ich habe in jeder Minute versucht, das Maximum für meinen Verein zu geben und es war mir wichtig, dies bis zur letzten Spielminute zu tun. Nun beginnt ein neues Kapitel, dem ich mit großer Spannung und Zuversicht entgegenblicke", so der Teamspieler in einer Aussendung von Rapid.