0:0 – Rapid-Krise geht weiter: Punkteteilung gegen Linz und Rot für Burgstaller

Die Krise bei Rapid Wien geht weiter: Die Hütteldorfer kamen gegen Blau-Weiß Linz nicht über ein 0:0 hinaus und mussten in der Schlussphase sogar die Rote Karte für Guido Burgstaller hinnehmen.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Robert Klauß kam Rapid nicht über ein 0:0 gegen Blau-Weiß Linz hinaus. Unter Interimstrainer Stefan Kulovits hielten die Hütteldorfer in der Meistergruppe der Bundesliga Platz fünf – weiter nur einen Punkt vor den Oberösterreichern.

Frühe Chancen für Rapid

Rapid startete vor 19.339 Zuschauern engagiert. Blau-Weiß-Tormann Radek Vitek verhinderte jedoch die frühe Führung bei Abschlüssen von Dion Beljo und Louis Schaub. Danach verpuffte Rapids Anfangsdruck, einzig ein Kopfball von Ange Ahoussou sorgte noch einmal für Gefahr.

Blau-Weiß gefährlicher – VAR-Aufregung

Blau-Weiß jubelte kurz vor der Pause über ein Tor von Manuel Maranda, doch der Treffer wurde wegen Abseits nach VAR-Eingriff aberkannt. Nach Seitenwechsel verzeichnete Blau-Weiß die besseren Chancen: Ronivaldo traf per Kopf die Latte, Conor Noß scheiterte an Niklas Hedl, und ein weiterer Versuch wurde von Amin Gröller knapp vor der Linie geklärt.

Burgstaller sieht Rot

Rapid fand kaum mehr in die Offensive. Ein Schuss von Isak Jansson ans Außennetz blieb die letzte nennenswerte Aktion. In der 83. Minute sah Guido Burgstaller wegen einer Handgreiflichkeit die Rote Karte. Am Ende blieb es beim 0:0 – im vierten Saisonduell mit Blau-Weiß holte Rapid damit erstmals einen Punkt.