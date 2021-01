"Sturm Graz" trauert um einen ehemaligen Spieler. Er hat Österreich geliebt und hat Sturm immer im Herzen getragen", erklärt sein Manager.

Der Ex-Fußballer des SK Sturm Graz, Mehrdad Minavand, starb mit nur 45 Jahren an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. "Er hat Österreich geliebt und hat Sturm immer im Herzen getragen", erklärte sein Manager Reza Mostafaie laut "Laola1" in einer ersten Reaktion.

Das gaben die Steirer am Mittwochabend über die sozialen Netzwerke bekannt. Der Iraner wurde mit Sturm je einmal Meister und Cupsieger und spielte drei Saisonen in der Champions League spielte. Nach seiner Fußballerkarriere trat Minavand in seiner Heimat u.a. als Popsänger auf.