Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat den Vertrag mit Manprit Sarkaria vorzeitig bis 2025 verlängert.

Das gaben die Steirer am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der 25-jährige Offensivmann war im Sommer 2021 von der Wiener Austria gekommen und kam in 41 Pflichtspielen für die Blackys auf 23 Scorerpunkte (16 Tore, 7 Assists).