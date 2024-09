Trainer-Karussell in Bundesliga dreht sich weiter

Wie Sky berichtet hat der TSV Hartberg einen Nachfolger für Markus Schopp gefunden, einen ehemaligen WAC-Trainer.

Vor der Länderspiel-Pause aktivierte Markus Schopp eine Ausstiegsklausel und wechselte zum Liga-Konkurrenten LASK. Seitdem führten in Hartberg der Amateure-Cheftrainer Markus Karner und dessen Co-Trainer Manuel Prietl interimistisch die Leitung des Trainingsbetriebs. Zu einer Premiere des Trainergespanns kam es allerdings nicht: Das Bundesliga-Spiel gegen WSG Tirol musste abgesagt werden und steigt nun in der kommenden Woche am Mittwoch, den 26. September um 18.30 Uhr.

Trainer-Dreieck LASK, Wolfsberg und Hartberg

Gut möglich, dass zu diesem Zeitpunkt schon der neue Cheftrainer bei den Ost-Steirern auf der Bank Platz nehmen wird. Und zwar kein geringerer als Manfred Schmid, der zuletzt Liga-Konkurrenten WAC trainierte, ehe er für Ex-LASK-Coach Didi Kühbauer seinen Platz im Lavanttal räumen musste.

Säumel & Mörec sind weitere Kandidaten

Sollte Schmid nicht den Zuschlag erhalten steht auch Jürgen Säumel, aktueller Trainer von Sturm Graz II und einst Hartberg-Co-Trainer von 2018 bis 2021, auf der Kandidatenliste. Auch FAC-Trainer Mitja Mörec hat das Interesse des Bundesligisten erweckt. Die Zeit drängt auf jeden Fall. Denn aktuell liegt der TSV nach vier Spielen mit gerade einmal zwei Punkten auf dem letzten Tabellenrang. Lediglich ein Punkt fehlt allerdings auf den von Ex-Coach Markus Schopp betreuten LASK.