Transfer-Sensation: Aiwu vor Rückkehr nach Österreich

In der heimischen Bundesliga bahnt sich eine sensationelle Rückkehr an.

Während sich die EURO dem Ende zuneigt, nimmt das Transferkarussell immer mehr Fahrt auf. In der heimischen Bundesliga herrscht auch schon ordentlich Betrieb. Insgesamt 10,83 Millionen Euro legten die heimischen Vereine bereits für Neuzugänge hin. Für abgegebene Spieler kassierte man bereist 17,001 Millionen Euro. Dabei ist das Transferfenster erst 10 Tage offen und geht noch bis zum 5. September.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr wurden insgesamt 117,9 Mio. Euro ausgegeben, 77,6 Mio. Euro legte Liga-Krösus Red Bull Salzburg auf den Tisch. Bei den Ausgaben wurden 49,65 Mio. Euro gezahlt (33,25Mio. € davon Red Bull Salzburg). Beachtlich ist, dass die Bullen heuer erst eine Million Euro ausgegben haben, dem Rest der Liga fehlen jetzt schon nur noch etwa 6 Millionen Euro um den Vorjahreswert zu übertreffen. Und genau diese Marke könnte durch einen Sensations-Transfer bereits in den nächsten Tagen geknackt werden.

Wurde der LASK ausgestochen?

Denn laut italienischen Medien steht der ehemalige Junioren-Teamspieler Emanuel Aiwu vor der Rückkehr in die Bundesliga. Der 23-Jährige begann seine Karriere in der Talenteschmiede der Admira. Mit der er 2017 überraschend sogar die Junioren-Bundesliga gewinnen konnte. Nach Einem Jahr bei den Profis ging es weiter zu Rekordmeister Rapid, die ihn 2022 für 3,5 Mio. Euro nach Cremonese in die Serie A verkauften.

Nach dem Abstieg in die Serie B schnupperte er als Leihspieler in Englands 2. Liga bei Kult-Klub Birmingham City zusätzliche Erfahrung auf internationalem Niveau. Grund genug, dass sich auch heimische Teams um eine Rückkehr des Abwehrspielers bemühen. So soll vor allem der LASK versucht haben Aiwu unter Vertrag zu nehmen. Dieser Deal dürfte allerdings geplatzt sein, stattdessen soll Aiwu laut "La Provincia" mit Meister Sturm Graz einig sein.

Die Steirer rüsten derzeit ihren Kader mächtig auf um einerseits den Titel verteidigen zu können und andererseits auch in der Champions League eine gute Figur machen zu können. Derzeit hat Aiwu einen Marktwert von 3 Millionen Euro und Vertrag bis 2026. Wenn sich die beiden Teams auf eine Ablöse einigen können, steht der Sensations-Rückkehr nichts im Weg.