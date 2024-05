Nächster Bayern-Kandidat sagt "Nein"

Benfica Lissabon-Coach Roger Schmidt will nicht nach München kommen

Nächste Schlappe für Bayern München bei der Suche nach einem neuen Trainer. Nachdem bereits Julian Nagelsmann und ÖFB-Teamtrainer Ralf Rangnick den Bayern eine Abfuhr erteilten, ist jetzt jetzt Roger Schmidt, der kein Interesse an einem Wechsel hat.

Roger Schmidt © Getty ×

Der Coach von Benfica Lissabon stellt klar: "Für mich ist klar, dass ich bis 2026 bei Benfica Lissabon bleibe. Das ist es, was ich will. Darum habe ich einen neuen Vertrag unterschrieben.“

Und weiter: „Ich bin nicht auf dem Markt. Ich habe einen Job bei Benfica.“ Der viermalige Meister-Trainer wird die diesjährige Saison mit Benfica zwar abhaken können, will aber der Mannschaft treu bleiben. "Ich hatte nicht damit gerechnet, viermal die Meisterschaft zu gewinnen. Aber es ist eine richtig große Herausforderung, in Portugal zu arbeiten", so Schmidt.

© Getty ×

Für die Bayern wird die Trainersuche allmählich zur Farce. Der Absagen-Reigen wird immer größer. Als weitere Kandidaten für den Job werden noch Julen Lopetegui (57/zuletzt Wolverhampton) und Erik ten Hag (54/Man United) gehandelt. Eine Alternative wäre auch, Thomas Tuchels Vertragsende zum Sommer vielleicht doch wieder aufzuheben.