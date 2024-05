Meisterkusen spielt in Bochum um 50er

Mit der Triple-Chance aus Liga, Pokalsieg und Europacup-Triumph hat die Bundesliga für Bayer Leverkusen nicht mehr oberste Priorität. Die Meister-Elf von Trainer Xabi Alonso will am Sonntag (19.30 Uhr/live Sky) aber die Erfolgsserie fortsetzen und auch im 50. Spiel ungeschlagen bleiben.

Gastgeber Bochum hingegen kämpft gegen das Team der Stunde am Sonntag (ab 19.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) um den Klassenerhalt. Leverkusen ist seit fast einem Jahr ohne Niederlage, die bis dato letzte setzte es aber genau gegen Bochum. Am 27. Mai 2023 gab am letzten Spieltag in Bochum ein 0:3. "Dieses Spiel vergesse ich nicht. Das war damals nicht angenehm", sagte Alonso vor dem neuerlichen Gastspiel beim Abstiegskandidaten.

»Wir wollen nicht stoppen«

Der VfL sicherte sich damals durch den Sieg den Klassenerhalt, das winkt auch diesmal für Kevin Stöger und Co. Doch die Saison als erster deutscher Klub ungeschlagen zu beenden, ist für die Leverkusener ein enormer Antrieb. Das zeigte sich am Donnerstag gegen AS Roma, als sie mit aller Macht auf das 2:2 spielten und es in der siebenten Minute der Nachspielzeit erzielten, obwohl ein 1:2 zum Finaleinzug gereicht hätte. "Normalerweise gibt es auf so einem langen Weg irgendwann eine Niederlage", sagte Alonso: "Aber die Mannschaft zeigt immer wieder, dass sie zu allem bereit ist. Es sind noch vier Spiele in dieser Saison und wir wollen nicht stoppen."

Werkself bricht Europa-Rekord

Mit dem Final-Einzug in der Europa League knackte die Werkself eine fast 60 Jahre alte Europa-Bestmarke. 49 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage schaffte nach Angaben der deutschen Fußball-Bundesliga bis dato keine Mannschaft, seit es kontinentale Wettbewerbe gibt. Den bisherigen Rekord hielt Benfica Lissabon, das von Dezember 1963 bis Februar 1965 wettbewerbsübergreifend in 48 Partien in Folge ungeschlagen geblieben war.

Als Dankeschön gibt's gratis Tattoos

Kurios: Als Dankeschön für die Unterstützung bietet Bayer seinen Fans nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft einen ungewöhnlichen Service an. An drei Tagen in der kommenden Woche sowie vor dem letzten Heimspiel gegen Augsburg oder beim Fan-Fest vor dem Pokalfinale in Berlin dürfen sich die Anhänger kostenlos eines von ausgewählten Vereins-Tattoos stechen lassen. Die Aktion läuft unter dem Titel "Liebe, die ein Leben hält".