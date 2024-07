Babyglück: Dieser ÖFB-Star erwartet Nachwuchs

Familienzuwachs bei den Laimers! Nach der EURO 2024 gönnt sich ÖFB-Star Konrad Laimer zusammen mit seiner Frau Ines-Sarah eine wohlverdiente Auszeit in Italien. Inmitten der italienischen Sonne verkündete das Paar nun in einem rührendem Instagram-Video eine ganz besondere Nachricht.

Konrad Laimer und seine Frau erwarten ihr erstes Kind! Das verkündete das Ehepaar in einem rührenden Instagram-Video. In dem emotionalen Clip, der während ihres Italien-Urlaubs aufgenommen wurde, kniet der 27-Jährige vor seiner Frau und küsst ihren Babybauch. Danach folgt eine herzliche Umarmung und ein Kuss, der die große Freude des Paares widerspiegelt. Ines-Sarah kommentiert das Video mit den Worten „Eine Hälfte von mir, eine Hälfte von dir“, was die Vorfreude auf das gemeinsame Familienglück unterstreicht.

Erst im Juni des Vorjahres haben Konrad Laimer und seine Freundin Ines-Sarah in der Toskana geheiratet. Nun ist das erste Kind des Paares auf dem Weg. Für den Bayern-Star ein zusätzlicher Motivationsschub für die Rückkehr ins Mannschaftstraining.