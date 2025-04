WAC gegen Blau-Weiß: Kühbauer warnt vor Ronivaldo – Pink-Einsatz fraglich

Der WAC trifft heute auf Blau-Weiß Linz – für beide geht es in der Meistergruppe um mehr als nur drei Punkte.

Blau-Weiß Linz empfängt heute (19.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker)den WAC zum dritten Spiel der Meistergruppe in der Bundesliga. Die Linzer warten noch auf den ersten Punkt in dieser Phase, der WAC auf den ersten Sieg. WAC-Trainer Dietmar Kühbauer will von einer klaren Rollenverteilung nichts wissen: „Ich habe nicht das Bedürfnis, dass wir der große Favorit sind. Wir sind auf Augenhöhe.“

Kühbauer warnt vor Ronivaldo

Die bisherigen Saisonduelle gingen jeweils an das Auswärtsteam. Der WAC siegte im Oktober in Linz knapp 1:0, die folgende 1:2-Heimniederlage bezeichnete Kühbauer als „Selbstfaller“. Zwar hat sein Team in den letzten drei Ligaspielen nur ein Tor erzielt, blieb aber gegen die Topteams Sturm Graz und Austria Wien ungeschlagen. „Das ist nicht im Kopf drinnen, dafür haben sie es bis jetzt zu gut gemacht“, meinte der Coach. Besonders Respekt hat er vor Ronivaldo: „Du wirst ihn über 90 Minuten nicht komplett neutralisieren können.“

Pink-Einsatz noch offen

Offen ist der Einsatz von Markus Pink. Der Stürmer hatte zuletzt eine Gehirnerschütterung samt Nackenprellung erlitten. Kühbauer erklärte: „Es geht ihm nicht schlecht. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr das große Thema ist.“ Auch bei Adis Jasic ist ein Einsatz fraglich. „Sie haben beide noch viele Spiele vor sich, da muss man schon aufpassen.“

Linz wartet auf Erfolg

Die Linzer kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Trainer Gerald Scheiblehner sagte: „Wir müssen konsequenter sein, aufmerksamer und die Ballgewinne besser ausspielen.“ Trotzdem zeigt er sich mit der Entwicklung des Teams zufrieden. 4.600 Karten waren bis Donnerstag verkauft. „Beide Spiele gegen den WAC waren sehr eng“, erinnerte Offensivspieler Thomas Goiginger. „Es heißt, die Fehler so gering wie möglich zu halten und etwas mehr Energie reinzubringen.“