WAC startet gegen Altach – Kühbauer fordert vollen Fokus

Cupgewinner WAC startet am Samstag gegen SCR Altach in die neue Saison. Trainer Dietmar Kühbauer fordert volle Konzentration – trotz nahender Europa-League-Quali.

Der WAC eröffnet die Bundesliga-Saison am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) mit einem Heimspiel gegen Altach. Nach Platz vier in der Vorsaison und dem Cup-Triumph gilt der Club als Kandidat für die Meistergruppe – doch Coach Dietmar Kühbauer warnt vor zu hohen Erwartungen. „Wir sind im Jetzt“, sagte er. Die neue Saison sei ein kompletter Neustart.

Kader offen, Zukic wohl dabei

Ein Thema bleibt die Kaderplanung. Kühbauer wünscht sich Verstärkungen, verweist aber auf offene Fragen im Transferprogramm. „Wir alle wissen, dass wir noch nicht fertig sind“, sagte er. Positiv: Dejan Zukic steht trotz Wechselgerüchten weiter zur Verfügung und könnte starten. „Er ist definitiv ein Thema“, so Kühbauer.

Altach will mutig auftreten

Altach-Trainer Fabio Ingolitsch sieht sein Team als klaren Außenseiter, will aber aktiv mitspielen: „Wir wollen nicht nur verteidigen, sondern einen offenen Schlagabtausch.“ Mit Paul Koller steht auch in Altach ein möglicher Wechselkandidat im Fokus, aktuell gibt es aber kein Angebot. Krankheitsbedingt fehlt lediglich Luca Kronberger.

Bilanz spricht für Heimteams

In der Vorsaison setzten sich in diesem Duell jeweils die Heimteams mit 2:0 durch. Für den WAC wäre ein Erfolg auch ein gutes Signal vor dem Europa-League-Qualiduell gegen PAOK Saloniki am 7. und 14. August. Der WAC ist seit vier Auftaktspielen ungeschlagen, Altach wartet hingegen seit sieben Jahren auf einen Sieg zum Ligastart.