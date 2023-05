Wappen, Trikot, Schriftart – LASK präsentiert sich völlig neu

Der LASK hat am Freitag nicht nur seine neuen Dressen für die Saison 2023/24 vorgestellt, sondern einen komplett modernisierten Markenauftritt.

Alles neu beim LASK: Die Athletiker treten künftig mit völlig runderneuertem Antlitz auf. Anders als von vielen Fans befürchtet (Stichwort Rosa) gab es am Freitag bei der Trikotpräsentation wenig Überraschungen: Die Heimdress ist weiterhin in traditionellem Schwarz-Weiß gehalten, auswärts laufen die Linzer gänzlich in Schwarz auf. Das Ausweichtrikot ist erneut in Rosa gehalten.

Neu ist jedoch das Design: So hat man sich von einer ikonischen LASK-Dress aus dem Jahr 1969 inspirieren lassen. Die Brust besteht aus zwei Hälften – gestreift und einfärbig. Erstmals soll die neue Wäsch' im letzten Heimspiel der Saison gegen die Austria (28. Mai) zum Einsatz kommen.

© LASK ×

Vereinswappen neu interpretiert

Viel überraschender ist jedoch, was auf der rechten Brustseite des Trikots prangt: Das Wappen. Dieses wurde ebenfalls neu interpretiert und auf das Wesentliche reduziert. Das traditionsreiche Rundwappen ist nicht mehr enthalten, soll jedoch künftig als gleichberechtigtes und eigenständiges Logo zum Einsatz kommen. Unter anderem wird es auch auf den neuen Dressen mittig unter dem OÖ-Landeswappen zu sehen sein.

© LASK ×

„Es war ein langgehegter Wunsch unserer Fans, das Wappen, das so tief in unserer Vereinsgeschichte verwurzelt ist, verstärkt einzusetzen. Diesem Wunsch tragen wir nun Rechnung“, erklärt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.

LASK entwickelte eigene Schriftart

Noch eine Neuerung: Aus dem vier Lettern "LASK", die auf dem Wappen stehen, wurde eine eigene LASK-Schriftart entwickelt. So werde dem Verein dank ihrer Einzigartigkeit ein absolut eigenständiger Auftritt ermöglicht, auch im digitalen Raum“, erklärt Nina Kern von der Linzer Werbeagentur Buero NEST.

© LASK ×

Drei Merchandising-Linien

Fans dürfen sich künftig auch auf mehr Auswahl beim Merchandising freuen. Künftig werden drei Linien angeboten: Die BWT-Sportslinie (ab 1. Juni) beinhaltet LASK-Trainingsbekleidung, wie etwa Trainingsanzüge oder Aufwärm-Shirts. In Kooperation mit der regionalen Modemarke DUNKELSCHWARZ entwickelte der LASK zudem die Lifestyle-Kollektion „LASK x DUNKELSCHWARZ“, mit T-Shirts, Hoodies, Pullovern, Hosen und Kappen.

© LASK ×

Abgerundet wird das Angebot durch eine klassisch gehaltene Linie mit T-Shirts, Kappen und Seidenschal, deren Fokus auf der Verwendung des LASK-Rundwappens liegt. Diese Linie wird bereits beim nächsten Heimspiel gegen Salzburg (14. Mai) in der Raiffeisen Arena erhältlich sein.