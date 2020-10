Weiterer Corona-Fall bei WSG Tirol

Insgesamt wurden bei Wattens schon drei Personen positiv getestet.

Bei Fußball-Bundesligist WSG Tirol ist ein weiterer Spieler mit dem Coronavirus infiziert, wie eine routinemäßige Testung am vergangenen Sonntag ergeben hat. Daher wurden laut Club-Aussendung vom Mittwoch bisher drei Personen bei den Tirolern positiv getestet. Das Trio sei "nahezu symptomfrei", hieß es. Alle drei Betroffene befinden sich in häuslicher Isolation. Die nächste Testung bei der WSG steht am Donnerstag auf dem Programm.