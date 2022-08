Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Sportexperte Frenkie Schinkels.

Ganz ehrlich: Die Leute, die sich bei Rapid, an der Nase nehmen sollten, sind Ferdinand Feldhofer und Zoran Barisic, die sportliche Führung. Neben den Spielern sind in erster Linie sie dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert – und das ist viel zu wenig! Wie man mit einer frischen Mannschaft zweimal so gegen Vaduz auftreten kann, ist mir unerklärlich.

Auch in Österreich ist man nur noch ein Mitläufer, der darum kämpfen muss, in den Top 6 zu landen. Es ist fast wie auf der Titanic: Vaduz war der Eisberg, jetzt droht das Schiff zu sinken!

Trainer-Job. Feldhofer wird das nicht mehr verhindern können. Das heutige Spiel gegen Sturm sollte aber nicht über seinen Job entscheiden – sondern die vielen dürftigen Leistungen davor.

Präsidenten-Amt. Das Präsidium um Martin Bruckner verlässt die grün-weiße Titanic. Genauso wie Geschäftsführer Christoph Peschek. Ur-Rapidler wie Andy Marek oder Steffen Hofmann sollen als Rettungs-Boote her. ABER: Auch sie schießen und verhindern im Präsidium keine Tore.