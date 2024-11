Frenkie Schinkels: Rangnick soll ganzen Laden übernehmen

"ÖFB braucht keine Ja-Sager, sondern Leute, die anpacken"

Der Rücktritt von Klaus Mitterdorfer hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt: Wer sich mit Ralf Rangnick anlegt, der ist weg! Jetzt winseln einige Möchtegern-Funktionäre vielleicht, weil sie sich Sorgen machen, dass ihre Tickets inklusive Sitzplatz für ihre Begleitung auf der VIP-Tribüne in Gefahr geraten.

Für Rangnick zählt nur Leistungsprinzip

Was haben sie sich gedacht, als sie Rangnick an Bord holten? Da muss ich doch wissen: Da kommt einer, der umrühren will. Einer, für den, wie er selbst sagt, „das Leistungsprinzip über allem“ steht.

Für Rangnick ist nichts unmöglich, und das gilt auch für das Umfeld, für die Infrastruktur und den Unterbau (= Nachwuchs), den er sich für sein Nationalteam wünscht. Rangnick will sich seine Leute aussuchen, er braucht keine Zwischenrufe von Ahnungslosen, die den Geruch der Kabine nicht kennen. Wir hatten zu viele Teamchefs, die Ja und Amen gesagt haben - genauso hat unser Nationalteam auch lange gespielt und sich null weiterentwickelt.

Nur Van der Bellen hat Job sicher

Rangnick will also alles umkrempeln. Lasst ihn! Von mir aus soll er den ganzen ÖFB-Laden übernehmen. Keiner darf sich sicher fühlen. Wo steht, dass z.B. der U21-Trainer ewig bleiben muss? Der einzige, der sich keine Sorgen um seinen Job machen muss, ist Bundespräsident Van der Bellen. Wenn man Rangnick nicht werken lässt, ist es schade um die Energie, mit der man ihn geholt hat. Hoffen wir, dass jetzt ein Präsident kommt, der mit ihm kann bzw. mit dem Rangnick kann!