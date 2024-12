Fußball-Hammer: Leitwölfin Brancao verlässt St. Pölten nach 8 Jahren

Knalleffekt beim österreichischen Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten: Cheftrainerin Liese Brancao verlässt die "Wölfinnen" nach acht Jahren mit sofortiger Wirkung.

Das Champions-League-Spiel gegen Schwedens Meister Hammarby am Mittwoch (1:2) war ihr letztes Spiel bei den Double-Siegerinnen. "Liese ist mit der Bitte einer Vertragsauflösung an uns herangetreten", wird Sportdirektorin Tanja Schulte in einer Clubaussendung zitiert. "Wir sind dieser nachgekommen."

Beide Seiten seien der Meinung, dass der Zeitpunkt für Veränderungen gekommen sei, sagte Schulte. "Natürlich war die Entscheidung keine leichte." Brancao saß seit 2016 bei 229 Spielen auf der SKN-Betreuerbank. Sieben Meister- und sechs Cup-Titel waren die Ausbeute. Zuletzt kamen drei Champions-League-Teilnahmen in Serie hinzu, wobei heuer in der Königsklasse in sechs Gruppenspielen kein Punktgewinn gelang.

Brasilianerin bedankte sich beim Club

"Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir hier zusammen erreicht haben - auf und auch neben dem Fußballplatz", erklärte die Brasilianerin. "Ich möchte meiner Mannschaft, aber auch dem gesamten Team rundherum ,Danke' für viele ganz besondere Momente sagen", so Brancao, die derzeit die UEFA Pro-Lizenz-Ausbildung absolviert. Mit ihr wird auch Co-Trainer Andreas Biritz den Verein verlassen.

Wer auf Brancao nachfolgt, ist noch unklar. "Die ersten Gespräche laufen schon", sagte Sportdirektorin Schulte. Am 7. Jänner starten die SKN-Frauen in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Die Ziele bleiben die gleichen wie unter Brancao: die Double-Verteidigung.