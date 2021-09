Hammer: Unterhaus-Kicker für 48 Spiele gesperrt!

Der Voralberger Unterhaus-Kicker Raschid Arsanukaev muss eine unfassbare Strafe absitzen.

Im "Ländle" sorgte der Russe Raschid Arsanukaev vom 1b-Team von Viktoria Bregenz in der 4. Landesklasse (9. Liga) für einen Mega-Eklat!

Kurz vor Ende des Auswärtsspiel gegen das 1b-Team des SPG Göfis/Satteins hatte der Unterhaus-Kicker einen Kopfstoß angedeutet. Weil der Russe zuvor schon Gelb gesehen hatte, stellte ihn der Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Platz.

"Ich zeige euch, was strafbar ist"

Die Erklärung des Unparteiischen, dass schon der Versuch strafbar sei, brachte Arsanukaev so richtig in Rage. „Ich zeige euch, was strafbar ist“, soll der 28-Jährige gesagt und seinem Gegenspieler mit einem Kopfstoß das Nasenbein gebrochen haben. Dazu nahm die Polizei den Vorfall auf und zeigte ihn bei Gericht an. Das Opfer von Arsanukaev musste operiert werden und fällt mehrere Wochen verletzt aus.

Der Straf-, Kontroll- und Meldeausschuss (STRUMA) des Vorarlberger Fußballverbandes sperrt den Russen für sagenhafte 48 Spiele!

Auch sein Verein, Viktoria Bregenz, stellte sich gegen diese erschreckende Aktion und hat den Spieler daraufhin entlassen. Außerdem habe man die umliegenden Verbände informiert, um sicher zu gehen, dass Arsanukaev bei keinem Klub mehr unter kommt. Das stellte Horst Elsner, Geschäftsführer des Vorarlberger Fußballverbands, klar.

Eine Mega-Strafe der besonders seltenen Art ...