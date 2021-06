Wir verfolgen unser Team auf Schritt und Tritt, berichten rund um die Uhr.

Auf geht 's! Spätestens ab jetzt sind wir voll im EURO-Modus! Reporter Philipp Scheichl checkt heute - genau wie das Nationalteam -in Seefeld ein. Er begleitet Alaba & Co. während der EURO auf Schritt und Tritt, berichtet rund um die Uhr live. Was gab's zu essen, wer hat die besten Sprüche auf Lager -wir von ÖSTERREICH wissen es.

Kollege Philip Sauer ist im Vielflieger-Modus. Mit Kameramann an der Seite geht es nach München, Amsterdam, Sevilla und mehr. Begleitet von Coronatests und EURO-Fieber. Schon gegen die Slowakei waren wir mittendrin statt nur dabei. Aber Jungs, da geht eindeutig mehr...