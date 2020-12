2:0 - Kapfenberg setzt sich gegen BW Linz durch

Das Zweitliga-Duell zwischen Kapfenberg und BW Linz entscheidet Kapfenberg mit 2:0 für sich.

Die Oberösterreicher, die in der Ligatabelle sieben Punkte vor den Steirern liegen und das erste Saisonduell ebenfalls in Kapfenberg mit 4:2 für sich entschieden, haben dabei die Chance verpasst, erstmals in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale zu erreichen.

Am Mittwoch steht Cup-Schlager zwischen Titelverteidiger Salzburg und Rapid am Programm (20.30). Zudem kommt es zu den Spielen WAC - Amstetten und LASK - Elektra Wien.

