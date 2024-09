4:0 – Salzburg stürmt im Cup ins Achtelfinale

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg hat sich in den Nachtragsspielen der 2. ÖFB-Cup-Runde keine Blöße gegeben. Salzburg siegte am Mittwoch in Stockerau gegen den Regionalligisten Wiener Viktoria mit 4:0 (2:0)

Bei Salzburg gab ÖFB-Torhüter Alexander Schlager sein Saisondebüt, nachdem er sich vor der Europameisterschaft eine Knieverletzung zugezogen hatte. Für den im Sommer aus Norwegen geholten Ghanaer Edmund Baidoo war es überhaupt der erste Auftritt in einem Pflichtspiel für die "Bullen". Auch Petar Ratkov und Leandro Morgalla spielten von Beginn an. 2 Tore in 3 Minuten! Salzburg brauchte in Stockerau nur eine halbe Minute, um durch einen abgefälschten Roller von Lucas Gourna-Douath gegen die Wiener Viktoria in Führung zu gehen. In der 3. Minute traf Baidoo bei seinem Debüt per Kopf, seinen ersten Versuch hatte Viktoria-Keeper Matthias Sadilek abgewehrt. Lesen Sie auch Salzburg und LASK im ÖFB-Cup weiter Red Bull Salzburg und der LASK sind am Freitag problemlos in die zweite Runde des österreichischen Fußball-Cups eingezogen.

Salzburg gegen Viktoria "auf der Hut" Salzburger kämpfen um ersten Sieg im September Eine Großchance der Wiener machte Schlager mittels Brust-Abwehr zunichte, danach nahm die Partie den erwarteten Lauf. Vor dem gegnerischen Tor ließ der Vizemeister allerdings lange die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Ein Eigentor von Fränz Sinner (59.) und der eingewechselte Karim Konate (68.) sorgten trotzdem noch für einen hohen Sieg.